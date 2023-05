Chi è Gianluca Delli Ficorelli, il marito di Monica Leofreddi ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Gianluca Delli Ficorelli, il marito di Monica Leofreddi ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 18 maggio 2023? Il marito della Leofreddi, Gianluca Delli Ficorelli, è un rinomato dentista di Roma. Tra i suoi pazienti ci sono stati il comico Rosario Fiorello, lo chef stellato Ingles Corelli e prima tra tutti la moglie Monica.

Gianluca non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo e sembra anche molto riservato a differenza della moglie che all’interno del suo profilo Instagram ha spesso parlato del marito e ha pubblicato scatti dolcissimi. Tra i post Instagram della Leofreddi emergono tratti caratteriali del noto dentista e primo tra tutti: il romanticismo! Il 13 giugno ricorre il giorno dell’anniversario di nozze di Monica e Gianluca e per l’occasione lui l’ha portata a cena fuori in un locale romano con vista sulla città; la conduttrice ha riportato gli scatti della serata sui social e ha scritto: “Mio marito si è ricordato l’anniversario e mi ha anche portato a cena fuori! Voi siete romantici?”.

Il rinomato dentista e Monica Leofreddi si sono sposati nel 2015 ma prima di quell’anno i due avevano trascorso ben 11 anni insieme da fidanzati ed erano anche diventati genitori. Prima delle nozze il loro amore era già stato coronato dall’arrivo dei loro due figli: Riccardo (nato nel 2009) e Beatrice (nata nel 2012). Monica e Gianluca avevano un gran desiderio di diventare genitori e proprio per questo la stessa conduttrice ha dichiarato che avevano ricorso alla fecondazione assistita.

Monica Leofreddi, nel salotto di Verissimo, ha raccontato di aver sempre avuto il desiderio di diventare mamma ma voleva farlo “con la persona giusta” che è arrivata quando aveva 38 anni. “Quando ho conosciuto Gianluca eravamo entrambi grandi e quindi siamo subito andati a convivere e abbiamo cercato un figlio. Abbiamo provato anche con l’adozione e mi sono sottoposta a diverse cure e quando stavamo per arrenderci è arrivata la notizia più bella”, ha detto la conduttrice. “Lo ringrazio pubblicamente anche se l’ho fatto in privato perché è sempre stato presente nel mio desiderio di maternità”.

Prima di incontrare il suo attuale marito (Gianluca Delli Ficorelli) Monica Leofreddi ha avuto una lunga relazione durata ben nove anni e mezzo con Antonello Venditti: la storia è durata da quando aveva 20 anni al compimento dei 29. Inoltre per anni la conduttrice è stata oggetto di persecuzione da parte di uno stalker: il 4 febbraio 2014 è arrivata la sentenza definitiva che ha condannato l’uomo alla pena di 1 anno e 6 mesi di carcere.