Ghost in the Shell: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Ghost in the Shell, film del 2017 diretto da Rupert Sanders. Adattamento cinematografico dell'omonimo manga del 1989 di Masamune Shirow, vede la presenza nel cast di Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano, Juliette Binoche e Michael Pitt.

Il maggiore Mira Killian è un cyborg a capo degli agenti della sezione di Sicurezza Pubblica numero 9, un’organizzazione anti terrorismo cibernetico gestita dal governo, ma di fatto manipolata dalla potente Hanka Robotics. Vittima di un terribile incidente, in seguito al quale solo il suo cervello era sopravvissuto, è stata salvata dalla morte e trasformata in un soldato perfetto grazie ad un corpo interamente cibernetico: responsabile di questa operazione è la dottoressa Ouelet, una delle principali scienziate della Hanka Robotics.

Tra i compiti assegnati alla sezione di Sicurezza Pubblica numero 9 c’è quello di trovare e terminare Kuze, la mente criminale che si cela dietro ad un audace attacco effettuato contro un alto dirigente e numerosi scienziati della Hanka Corporation. Grazie alle sue capacità fuori dal comune, Mira è l’unica in grado di scovare e affrontare la nuova minaccia, ossia un nemico capace di insinuarsi nella mente cibernetica fino ad assumerne il completo controllo. Nel corso delle indagini, Mira viene a conoscenza di una terribile verità sul suo passato: ella scopre infatti che le hanno mentito e che la sua vita non è stata salvata, bensì le è stata rubata per farne materiale di ricerca da parte della Hanka Corporation, insieme a quella di altri giovani sbandati. Da quel momento in poi non si fermerà davanti a nulla, pur di svelare il mistero legato alla sua esistenza, recuperare il proprio passato e vendicarsi del capo della Hanka Corporation.

Abbiamo visto la trama di Ghost in the Shell, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Scarlett Johansson: maggiore Mira Killian

Takeshi Kitano: Daisuke Aramaki

Pilou Asbæk: Batou

Michael Pitt: Hideo Kuze

Juliette Binoche: dott.ssa Ouelet

Chin Han: Togusa

Anamaria Marinca: dott.ssa Dahlin

Michael Wincott: dott. Osmund

Peter Ferdinando: Cutter

Chris Obi: ambasciatore Kiyoshi

Danusia Samal: Ladriya

Lasarus Ratuere: Ishikawa

Rila Fukushima: Geisha

Joe Naufahu: Peter Browning

Yutaka Izumihara: Saito

Tawanda Manyimo: Borma

Daniel Henshall: Skinny Man

Kaori Momoi: Hairi

Pete Teo: Tony

Adwoa Aboah: Lia

Andrew Stehlin: No Pupils

Kai Fung Rieck: Diamond Face

Il film va in onda su Sky Cinema Uno.