Ghost – Fantasma: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 4 dicembre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Ghost – Fantasma, film del 1990 diretto da Jerry Zucker ed interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Il film ha vinto due Oscar: uno per la miglior sceneggiatura originale, l’altro per la miglior attrice non protagonista, andato a Whoopi Goldberg. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sam Wheat, impiegato di banca a New York, conduce un’esistenza felice insieme alla fidanzata Molly Jensen, artista promettente ma dal carattere fragile, con la quale si trasferisce in un loft per iniziare una convivenza. Un giorno Sam, ispezionando alcuni conti correnti, si accorge della presenza di elevate somme di denaro, probabilmente sporco. Decide allora di bloccare il conto tramite password per approfondire la questione in seguito e mette al corrente della cosa solo Carl Bruner, suo collega e miglior amico. Dopo una serata trascorsa insieme a teatro, Sam e Molly vengono pedinati da un ladro. Sam viene alle mani col losco individuo, tentando di sventare la rapina, ma rimane ucciso da un colpo di pistola che parte inavvertitamente durante la colluttazione col bandito. Mentre Molly disperata chiama aiuto, Sam si ritrova al suo fianco, incredulo, in forma di fantasma. Dio richiama l’anima di Sam per accedere in Paradiso, ma lui, incapace di abbandonare Molly, sceglie di rimanere sulla terra per proteggerla e per far luce sul suo omicidio.

L’ex bancario sfrutta la sua invisibilità per pedinare il suo assassino, che presto prova anche ad infiltrarsi nell’appartamento di Molly e che Sam riesce casualmente a mettere in fuga. Scopre che si chiama Willy Lopez e che vive in un piccolo appartamento degradato di Brooklyn. Ovviamente Sam è incapace di comunicare con i vivi, ma fortunatamente incontra sul suo cammino la truffatrice Oda Mae Brown, una sensitiva inizialmente ignara dei suoi stessi poteri. Proprio grazie a lui, Oda Mae diviene cosciente della sua abilità e, sollecitata da Sam, va ad incontrare Molly. Oda Mae le riferisce di essere in grado di comunicare col fantasma di Sam, ma Molly si mostra scettica. Intanto Molly cerca conforto in Carl, che non crede minimamente alle parole della sensitiva, anzi. Quando Molly fa il nome di Willy Lopez, il suo amico si innervosisce e considera assurda e ridicola l’accusa mossa da Oda Mae o, peggio, un modo per incastrare il malcapitato. Comunque, vedendo in Molly il desiderio di fare luce sull’omicidio dell’amato Sam, Carl cerca di tranquillizzarla e le promette di controllare l’indirizzo dell’assassino che Oda Mae le ha comunicato. Sam decide di seguire Carl, ma scopre con amarissima sorpresa che l’amico non solo conosce Willy, ma che è anche il mandante della rapina.

Ghost – Fantasma: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ghost – Fantasma, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Patrick Swayze: Sam Wheat

Demi Moore: Molly Jensen

Whoopi Goldberg: Oda Mae Brown

Tony Goldwyn: Carl Bruner

Rick Aviles: Willy Lopez

Bruce Jarchow: Lyle Ferguson

Stephen Root: sergente della polizia

Vincent Schiavelli: fantasma della metropolitana

Phil Leeds: fantasma anziano all’ospedale

Vivian Bonnell: Ortisha

Angelina Estrada: Rosa Santiago

Armelia McQueen: 1ª sorella di Oda Mae

Augie Blunt: Orlando

Martina Deignan: Rose

Gail Boggs: 2ª sorella di Oda Mae

Charlotte Zucker: impiegata della banca

Tom Finnegan: Parker, guardia della banca

Thom Curley: operaio nel loft

Laura Drake: poliziotta Wallace

Said Faraj: tassista

Derek Thompson: amico di Ortisha

Arsenio Hall: sé stesso (in televisione)

Susan Breslau: Susan

Sondra Rubin: suora

Faye Brenner: suora

J. Christopher Sullivan: il fantasma di un uomo

Alma Beltran: il fantasma di una donna

Sharon Breslau: il fantasma del cimitero

Mike Jittlov: spiriti cattivi

Streaming e tv

Dove vedere Ghost – Fantasma in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 4 novembre 2022 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.