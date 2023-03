Gf Vip, Pier Silvio Berlusconi annulla la messa in onda: “Eccesso di volgarità”

Il palinsesto di La5 nelle scorse ore ha subito dei cambiamenti. Ieri, 3 marzo, sarebbe dovuta andare in onda la replica della puntata del Grande Fratello Vip dello scorso giovedì (2 marzo), ma al posto del reality è andato in onda il film “Un’ottima annata”. Il motivo? Secondo quanto riporta “Il Fatto Quotidiano”, Pier Silvio Berlusconi avrebbe preso la drastica decisione di annullare la messa in onda della puntata a causa del caos che si è creato nella scorsa puntata tra lo studio del reality show e il Loft di Cinecittà

L’amministratore delegato di Mediaset sarebbe stato infastidito dai toni volgari e dalle parolacce utilizzate durante la scorsa puntata del reality condotto da Alfonso Signorini: l’eccesso di volgarità avrebbe dunque portato alla decisione di cancellare la replica prevista su La5. Berlusconi avrebbe visionato la puntata da cima a fondo ritenendo inadeguata la messa in onda per mancanza di rispetto nei confronti del pubblico.

Inoltre, secondo Fanpage.it, la scelta di interrompere le repliche su La5 non sarebbe un richiamo nei confronti del conduttore Alfonso Signorini, ma al contrario. Il conduttore e l’amministratore, infatti, si troverebbero d’accordo su questa decisione. Motivo per il quale, durante la scorsa puntata Signorini ha rimproverato i concorrenti del Grande Fratello Vip per il loro comportamento.