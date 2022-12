GF Vip, Oriana Marzoli si ustiona: le urla censurate dalla regia. Cosa è successo

Nuovo incidente nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo Sarah Altobello, che la scorsa notte ha accusato un dolore al fianco, è toccato a Oriana Marzoli. A causa di una disattenzione di Nikita Pelizon, Oriana si è seduta per sbaglio sulla sedia dove la modella e influencer venezuelana aveva poggiato la piastra per i capelli rovente.

Oriana Marzoli era nell’area trucco con Nikita Pelizon, intenta a sistemarsi i capelli. Poi le urla: “Ahi, mer*a, mer*a, la pelle”, ha gridato dolorante Oriana Marzoli. La Pelizon è corsa in suo aiuto, mentre le chiedeva scusa per aver lasciato la piastra calda sullo sgabello.

L’episodio si è verificato proprio di fronte le telecamere. Ma la regia pochi secondi dopo ha deciso di censurare la scena e le urla della gieffina cambiando inquadratura. Alcuni utenti su Twitter hanno tranquillizzato i fan della Marzoli che sarebbe stata subito stata soccorsa dai medici del Grande Fratello Vip: “Ha una vistosa fasciatura sulla coscia con ghiaccio”, si legge.

Dal racconto degli utenti su Twitter, Antonino Spinalbese si sarebbe subito preoccupato per Oriana Marzoli. Sarebbe corso verso di lei e sarebbe stato al suo fianco mentre piangeva. Preoccupato proprio dal vederla il lacrime.

In serata la Marzoli si sarebbe ripresa. La fasciatura e le cure dei medici del Grande Fratello Vip sarebbero servite a far tornare il sorriso alla concorrente. Quando Luca Onestini le ha chiesto come stesse “il sedere bruciato”, lei ha raccontato che in bagno, per spogliarsi, si erano erroneamente staccati i cerotti: “Mi ha aiutato George, sono dovuta uscire con i pantaloni abbassati perché non potevo metterli. Non è colpa mia”. Onestini ha così scherzato con George: “Avrai fatto un servizio con occhio clinico”, gli ha detto. ” Sono stato attento a non toccarle la pelle, ho fatto pianissimo”, ha chiarito Ciupilan.