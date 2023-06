Chi è Antonia Liskova, l’attrice moglie di Gabriele Guidi

Chi è Antonia Liskova, la moglie di Gabriele Guidi, attrice, figli, marito

Chi è Antonia Liskova, la grande attrice e moglie di Gabriele Guidi? Classe 1977, è nata a Bjonice in Slovacchia. A 18 anni si trasferisce a Roma dove inizialmente lavora come cameriera, ma presto grazie alla sua bellezza viene notata e inizia a fare la modella, per poi intraprendere la carriera di attrice.

“Le frontiere non erano ancora così libere, quindi io ho vissuto un po’ di tempo da clandestina. Ho dovuto firmare contratti per poter lavorare e per poter rimanere qui. Ho dovuto dimostrare di essere in grado di vivere qui senza pesare sullo Stato, come straniera”, ha raccontato in un’intervista. Antonia Liskova nella sua carriera ha lavorato in popolarissime fiction.

La svolta arriva intorno al 2003 quando recita in “Incantesimo 6”, a cui seguono “Sospetti” (2003), “Il cuore nel pozzo” (2005) e “L’uomo sbagliato”. Tra i numerosi film e serie di successo in cui ha recitato ricordiamo: C’era un cinese in coma (2000), La voce – Il talento può uccidere (2013), Sconnessi (2018) e I Liviatani: Cattive Attitudini (2020), La Banda dei Babbi Natale.

E ancora “La voce”, “Sconnessi” e “Parliamo di Lucy”; ma anche in “Nero a metà 2” al fianco di Claudio Amendola e nella terza stagione de “L’allieva”. Nel 2008 ha ottenuto una candidatura ai David di Donatello come migliore attrice protagonista per Riparo. La moglie di Gabriele Guidi ha recitato anche in Montalbano, Don Matteo, Tutti pazzi per amore, Solo per amore, Mina Settembre e recentemente è stata la co-protagonista della fiction Il Patriarca di Claudio Amendola su Canale 5.

Vita privata

Ha sposato a Roma nel 2010 il chirurgo plastico Luca Ferrarese, famoso chirurgo plastico. Il suo primo matrimonio è durato diversi anni e i due hanno avuto una figlia, Liliana. Nonostante la loro relazione sia finita i due hanno mantenuto un bellissimo rapporto. Da qualche anno è legata a Gabriele Guidi, il figlio di Jhonny Dorelli e Catherine Spaak. I due si sono sposati nel 2020. Anche per Guidi si tratta del secondo matrimonio e anche lui aveva già una figlia dalla precedente relazione, Valentina.