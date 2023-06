Chi è Gabriele Guidi, il figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Gabriele Guidi, il figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak ospite di Oggi è un altro giorno? Forse poco noto al grande pubblico, è un produttore e regista. D’altronde vivendo in una famiglia che ha fatto la storia del mondo dello spettacolo, ne è certamente rimasto influenzato e affascinato. Classe 1971, conosciuto impropriamente anche con l’appellativo Gabriele Dorelli, ha da parte del padre due fratellastri, Gianluca e Guendalina Guidi, mentre da parte della mamma ha una sorellastra chiamata Sabrina Capucci.

Gabriele Guidi ha lavorato per un periodo nel settore della finanza in alcune banche di Zurigo e Londra. Resta poi affascinato dal mondo dello spettacolo e dagli anni Novanta si cimenta tra musical, concerti e prosa. Nel 2003 produce “Lennon & John” con Giampiero Ingrassia e Giuseppe Cederna, seguito dal debutto prestigioso al Festival di Borgio-Verezzi. Nel 2005 collabora con la madre Catherine Spaak, prosegue la sua carriera di produttore teatrale insieme a grandi nomi dello spettacolo come Gigi Proietti. Gabriele Guidi, fin dal 2010, collabora con varie imprese cinematografiche.

Vita privata

Gabriele Guidi è sposato dal 2020 con Antonia Liskova, una famosa attrice slovacca naturalizzata italiana che ha preso parte a tante fiction di successo. Entrambi hanno figli da matrimoni differenti. Antonia Liskova ha una figlia che si chiama Liliana (nata dalla relazione con Luca Ferrarese). Gabriele ha una figlia che si chiama Valentina, nata dal matrimonio con la prima moglie.

Anche per Antonia si tratta di un secondo matrimonio: le prime nozze le ha contratte con Luca Ferrarese, famoso chirurgo plastico e da cui, nel 2015, ha avuto la sua prima figlia. Gabriele e Antonia sono due persone molto riservate nonostante la popolarità e la fama. La proposta di matrimonio di Gabriele sarebbe arrivata dopo ben otto anni d’amore.