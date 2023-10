Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 4 ottobre 2023

Questa sera, mercoledì 4 ottobre 2023, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 4 ottobre 2023.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

La trasmissione di Mario Giordano dedica ampio spazio alla gestione degli sbarchi con un viaggio da Nord a Sud per raccontare le situazioni di illegalità e di pericolo che possono scaturire dall’immigrazione incontrollata. Nel corso della serata, un approfondimento sul caro prezzi che riguarda molti generi di prima necessità e un focus sulle novità alimentari che potrebbero presto giungere sulle nostre tavole, come ad esempio il pesce stampato in 3D in Austria. E ancora, un reportage sulla piaga dei giovani che lasciano il nostro Paese per cercare condizioni lavorative migliori altrove, come molti lavoratori del settore del turismo. Inoltre, un nuovo capitolo dell’inchiesta dedicata alle occupazioni abusive di scuole e di musei, dove le strutture un tempo destinate ai custodi risultano ora occupate. Inoltre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – mercoledì 4 ottobre 2023 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.