Questa sera, mercoledì 15 novembre 2023, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 15 novembre 2023.

Nel nuovo appuntamento con il programma condotto da Mario Giordano in prima serata su Rete 4 un ampio approfondimento verrà dedicato ai fenomeni di radicalizzazione islamica, con un viaggio in alcune moschee frequentate da fondamentalisti e con le testimonianze di donne costrette a vivere in uno stato di sottomissione. E ancora, continua l’inchiesta sulle no-go zone europee: le telecamere della trasmissione questa settimana sono andate a Stoccolma.

Nel corso della serata un’analisi sulla situazione della sanità italiana: se da un lato ci sono sempre più finanziamenti alle strutture private, dall’altro non mancano sprechi che potrebbero essere ridotti per quanto riguarda il servizio sanitario nazionale. Inoltre, si tornerà a parlare dell’uso del plasma dei pazienti guariti da Covid nella cura di persone infettate dal virus.

Non mancheranno, inoltre, tutti gli aggiornamenti sui ladri di case con una particolare attenzione a Napoli, dopo che la Corte dei Conti ha deciso di indagare sugli affitti non pagati e sulle occupazioni abusive degli immobili di proprietà del Comune.

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – mercoledì 15 novembre 2023 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.