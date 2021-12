Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 7 dicembre 2021

Questa sera, martedì 7 dicembre 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 7 dicembre 2021.

Al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, l’ultimo stagionale per il programma condotto da Mario Giordano, ampio spazio sarà dedicato a tutti gli aggiornamenti sulle vicende dei ladri di case, tema su cui la trasmissione ha acceso da mesi i riflettori. Si riparte dalla storia di Renzo – pensionato di 82 anni costretto a vivere su un terrazzo coperto al sesto piano perché la sua casa è occupata da una famiglia del Bangladesh che non gli corrisponde l’affitto da febbraio 2021 – per proseguire con molti altri casi analoghi di proprietari che, oltre a non riuscire a rientrare in possesso delle proprie abitazioni, subiscono spesso minacce e violenze da parte degli abusivi.

Nel corso della serata, un’inchiesta sui primi controlli al Super green pass, entrato in vigore in tutta Italia questa settimana, e un reportage dalla Spagna, nazione che ha deciso di non introdurre il certificato verde. E ancora, un approfondimento sui costi della politica, tema tornato al centro del dibattito dopo che la Legge di Bilancio ha previsto un aumento – e in alcuni casi persino un raddoppio – ai compensi di sindaci, assessori e consiglieri comunali.

Infine, una pagina sarà dedicata alla piaga delle baby gang che terrorizzano le città: con un servizio da Parma, capoluogo di provincia in testa alle classifiche di vivibilità, si racconterà quanto questo problema sia diffuso e necessiti di un rapido intervento. Fuori dal Coro tornerà in onda dopo le festività, martedì 11 gennaio 2022.

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 7 dicembre 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.