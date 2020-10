Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 6 ottobre 2020

Questa sera, martedì 6 ottobre 2020, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 6 ottobre 2020.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 6 ottobre 2020, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, l’intervista al leader della Lega Matteo Salvini. Dopo il rinvio dell’udienza preliminare al 20 novembre e al 4 dicembre sul caso Gregoretti, l’ex ministro dell’Interno tornerà a parlare non solo di questa vicenda, ma anche dell’inchiesta sulla presunta frode di 49 milioni dalla Lega, dei decreti sicurezza e degli argomenti di stretta attualità.

Tra i temi della puntata di oggi ovviamente il Coronavirus, con l’allarmante aumento di contagi e l’arrivo di un nuovo Dpcm. Previsto un focus con il professore Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano. Si cercherà di capire se il nostro Paese, questa volta, sia davvero pronto a contenere l’avanzata del virus. Oltre all’emergenza sanitaria, a preoccupare è anche la crisi economica: le telecamere di Fuori dal coro accendono l’attenzione sui rincari delle bollette, che mettono in seria difficoltà molti cittadini.

Secondo le anticipazioni, spazio per due importanti inchieste che la trasmissione di Mario Giordano sta portando avanti. Si torna a parlare di sprechi e privilegi dell’Inps e degli scandali legati al Vaticano, con nuove forti testimonianze di ex suore e con il contributo di Gianluigi Nuzzi. Tra gli ospiti della puntata di oggi: Paolo Del Debbio, Vittorio Feltri, Rita Dalla Chiesa e Hoara Borselli.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 6 ottobre 2020 – su Rete 4 a partire dalle 21.25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

