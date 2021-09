Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 28 settembre 2021

Questa sera, martedì 28 settembre 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 28 settembre 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano, ampio spazio verrà dedicato all’uso del green pass e alla campagna vaccinale. Con un’intervista al Professor Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmaceutiche Mario Negri di Milano, un approfondimento sulla decisione di somministrare la terza dose, sugli errori di comunicazione e sulla corsa alle esenzioni, tra contraddizioni e difficoltà per i cittadini che devono richiederla per motivi di salute.

A seguire, secondo le anticipazioni di Fuori dal coro, un’inchiesta sulla situazione delle città e delle periferie italiane a ridosso delle imminenti elezioni amministrative. Mentre in piazza si susseguono i comizi, sono molti i problemi ancora senza risposta che affliggono cittadini e imprese, tra carovita e criminalità: tante le testimonianze e i collegamenti. Come di consueto, con aggiornamenti e nuovi casi, continua l’impegno della trasmissione a sostegno dei proprietari che si ritrovano le proprie case occupate. E ancora, con il parere di esperti, una pagina dedicata al complotto in Vaticano, dopo le parole di Papa Francesco che avrebbe pubblicamente dichiarato come qualcuno desiderasse la sua morte.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 28 settembre 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

