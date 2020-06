Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 2 giugno 2020

Questa sera, martedì 2 giugno 2020, in prima serata su Rete 4 va in onda Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano che anche questa volta va in onda, per via dell’emergenza Coronavirus, in una location diversa dalla solita: lo studio Uno del Centro Safa Palatino di Roma si trasferisce a Milano, nello studio Cinque del centro di produzione Mediaset, quello di Dritto e Rovescio e CR4 – La repubblica delle donne. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti.

Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera a Fuori dal Coro Mario Giordano intervisterà Luca Zaia, il presidente della regione Veneto, uno dei protagonisti di questa emergenza Coronavirus. Di tutto questo e molto altro si parlerà stasera a Fuori dal Coro. Di Covid-19 si parlerà anche con altri importanti ospiti come i professori Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, e Giuseppe De Donno, direttore della struttura di pneumologia e terapia intensiva dell’Ospedale di Mantova. L’attuale situazione sanitaria presenta ancora molte incognite: il virus è davvero mutato e meno aggressivo?

Spazio poi ai temi economici: dai vitalizi che invece di diminuire in questo periodo di crisi aumentano, ai persistenti ritardi nel pagamento della cassa integrazione fino agli sprechi che continuano a gravare sulla situazione del nostro Paese. Infine, secondo le anticipazioni di Fuori dal Coro, ampio spazio anche all’immigrazione: mentre dall’1 giugno è possibile presentare domanda per la sanatoria contenuta nel decreto Rilancio voluta dal Governo, ci si domanda se ciò servirà a risolvere gli annosi problemi italiani.

Inoltre, le telecamere della trasmissione ripercorrono ciò che accadeva nel dietro le quinte durante i fatti della nave Diciotti, alla luce delle recenti intercettazioni emerse dal caso Palamara. Tra gli altri ospiti della serata anche Giulio Tremonti, Vittorio Feltri, Nicola Porro e Iva Zanicchi. Di tutto questo e molto altro si parlerà stasera a Fuori dal Coro.

Fuori dal coro anticipazioni: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 2 giugno 2020 – su Rete 4 a partire dalle 21.25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

