Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 16 marzo 2021

Questa sera, martedì 16 marzo 2021, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 16 marzo 2021.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 16 marzo 2021, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla situazione sanitaria e sulla campagna vaccinale. Gran parte dell’Italia è in zona rossa e il resto in arancione (ad esclusione della Sardegna bianca): a far paura sono soprattutto le varianti, sempre più diffuse nel Paese. La campagna vaccinale intanto procede a rilento dopo che l’Aifa ha sospeso in via precauzionale il vaccino AstraZeneca, come fatto anche da Germania, Francia e Spagna.

Nella puntata di Fuori dal coro di oggi, Mario Giordano intervista la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, sui temi di più stretta attualità, dalle nuove restrizioni e chiusure fino a Pasqua fino alle problematiche dei cittadini alle prese con il blocco degli sfratti. Nel corso della puntata, con nuovi clamorosi aggiornamenti e rivelazioni, la trasmissione torna a far luce sull’inchiesta relativa alle mascherine pericolose che risultano ancora in vendita sul territorio nazionale.

E ancora, con il dottor Andrea Mangiagalli, la trasmissione torna a dare spazio al tema delle cure domiciliari e ai progressi del protocollo per il controllo del Covid-19 evitando accessi in pronto soccorso e ospedale. Inoltre, con il commento del professor Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, un’analisi del nuovo piano vaccinale presentato dal nuovo commissario all’Emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, e della questione relativa ai vaccini AstraZeneca, in particolare ai presunti effetti avversi letali segnalati in queste settimane di somministrazione.

Con un ampio approfondimento, secondo le anticipazioni di Fuori dal coro, si riaccendono i riflettori sul tema dell’occupazione di case private e del problema degli sfratti vietati, con tutti gli aggiornamenti sul caso della coppia di Brescia che, grazie a Fuori dal Coro, ha trovato soluzione. Infine, si torna a dibattere della questione immigrazione, tra la prosecuzione degli sbarchi anche in periodo di pandemia e restrizioni e le difficoltà di integrazione dei migranti sul territorio nazionale. Tra gli ospiti anche: Paolo Del Debbio, Rita Dalla Chiesa e Vittorio Feltri.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 16 marzo 2021 – su Rete 4 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

Potrebbero interessarti Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 16 marzo su Italia 1 Makari streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata della fiction DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 16 marzo 2021 su La7