Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 15 settembre 2020

Questa sera, martedì 15 settembre 2020, in prima serata su Rete 4 torna Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni sulla puntata di oggi, 15 settembre 2020.

Le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Questa sera, 15 settembre 2020, al centro del nuovo appuntamento con Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, l’intervista al ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio (in diretta, ore 22.45 circa) sui temi di più stretta attualità politica, economica e sociale: dall’imminente weekend elettorale, che vedrà coinvolti i cittadini al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari e le elezioni amministrative in sette Regioni, alla gestione dell’emergenza Coronavirus in questi mesi di ripartenza. Particolare attenzione verrà dedicata poi alla delicata situazione delle periferie delle città d’Italia e alle problematiche che i residenti affrontano quotidianamente. Inoltre, la trasmissione riaccenderà i riflettori sul tema dei minori sottratti ai genitori. Si torna poi a parlare del tema dell’immigrazione. E ancora, una nuova inchiesta sugli sprechi nella sanità pubblica, tra opere incompiute e appalti problematici. Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della puntata di oggi di Fuori dal coro: Paolo Del Debbio, Nicola Porro, Vittorio Feltri, Iva Zanicchi e Hoara Borselli.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 15 settembre 2020 – su Rete 4 a partire dalle 21.25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma il talk di Mario Giordano è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

Come vedere Rete 4 in streaming

