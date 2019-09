Fuori controllo: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Rai 3

Questa sera, giovedì 12 settembre 2019, su Rai 3 in prima serata alle 21.20 va in onda Fuori controllo, film del 2010 per la regia di Martin Campbell che vede come protagonista Mel Gibson.

La pellicola si basa sull’omonima serie televisiva prodotta dalla BBC nel 1985, la quale è stata diretta dallo stesso Campbell. La sceneggiatura è stata scritta a 4 mani dal premio Oscar William Monahan – che vinse la statuetta dorata con The Departed – Il bene e il male – e Andrew Bovell.

Fuori controllo film | Trama

Il film racconta la storia di Thomas Craven, veterano detective della omicidi al Dipartimento di polizia di Boston e padre single. Emma, di ventiquattro anni, è la sua unica figlia, e quando verrà uccisa sulla porta di casa la gente inizierà a pensare e sospettare che il vero bersaglio di quell’omicidio fosse lui.

Presto l’uomo inizierà ad avere dei sospetti fino a intraprendere una rischiosa missione per scoprire la doppia vita della figlia e le motivazione che ne hanno provocato l’omicidio. L’indagine lo porterà in un pericoloso mondo fatto di spionaggio industriale, collusioni governative e morti assassinati.

Fuori controllo film | Cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Mel Gibson – Thomas Craven

– Thomas Craven Ray Winstone – Darius Jedburgh

– Darius Jedburgh Danny Huston – Jack Bennett

– Jack Bennett Bojana Novaković – Emma Craven

– Emma Craven Shawn Roberts – Burnham

– Burnham David Aaron Baker – Millroy

– Millroy Jay O. Sanders – Whitehouse

– Whitehouse Denis O’Hare – Moore

– Moore Damian Young – senatore Jim Pine

– senatore Jim Pine Caterina Scorsone – Melissa

– Melissa Frank Grillo – Agente Uno

– Agente Uno Wayne Duvall – Capo della polizia

– Capo della polizia Gbenga Akinnagbe – detective Darcy Jones

– detective Darcy Jones Gabrielle Popa – Emma Craven da bambina

– Emma Craven da bambina Gordon Peterson – sé stesso (intervistatore)

– sé stesso (intervistatore) Timothy Sawyer – medico legale

– medico legale Scott Winters – dottore #1

– dottore #1 Ali Reza Farahnakian – dottore #2

– dottore #2 Peter Hermann – Sanderman

Fuori controllo film | Trailer

Fuori controllo film | Streaming

Come vedere il film Fuori controllo in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 12 settembre 2019 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

