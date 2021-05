From Paris with love: trama, cast, trailer e streaming del film

Questa sera, domenica 16 maggio 2021, alle 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film From Paris with love, pellicola del 2010 diretta da Pierre Morel con protagonisti John Travolta, Jonathan Rhys Meyers e Kasia Smutniak. Ma qual è la trama del film Fom Paris with love? E il cast completo, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’agente segreto James Reese (Jonathan Rhys Meyers) lavora sotto copertura come assistente dell’ambasciatore Bennington (Richard Durden) a Parigi e attende con ansia il momento di poter entrare in azione. Reese, fidanzato con l’avvenente Caroline (Kasia Smutniak), ha fatto del suo lavoro un culto e si attiene sempre alle regole portando a termine i suoi incarichi in modo egregio. La routine di Reese cambia radicalmente quando gli viene affiancato l’agente della CIA Charlie Wax (John Travolta), un uomo intrepido e dai metodi poco ortodossi. I due hanno il compito di porre fine agli affari di un’organizzazione criminale cinese, arrestando il leader Wong e sgominando il contrabbando di droga nei sobborghi di Parigi.

Affiancato da Wax, secondo la trama di From Paris with love, Reese dovrà abbandonare le sue sicurezze e la sua dedizione al manuale per cercare di adeguarsi alle spericolate azioni del suo partner. Dopo aver fatto irruzione in un bordello ed essersi presentati all’incontro di pericolosi narcotrafficanti, Wax e Reese scopriranno l’esistenza di un gruppo di estremisti pakistani che tramano per organizzare un pericoloso attentato. I terroristi, connessi al mondo del narcotraffico cinese, vogliono uccidere il rappresentante americano nel corso di una conferenza che si terrà nella capitale francese. Dopo aver affrontato rocamboleschi inseguimenti e aver rischiato più volte la vita, Reese scoprirà il vero mandante dell’attentato e potrà contare solo sull’aiuto del caotico Wax.

From Paris with love: il cast del film

Abbiamo visto la trama di From Paris with love, ma qual è il cast del film? Si tratta di una pellicola d’azione del 2010 diretta da Pierre Morel, con John Travolta e Jonathan Rhys Meyers. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

John Travolta: Charlie Wax

Jonathan Rhys Meyers: James Reese

Kasia Smutniak: Caroline

Richard Durden: ambasciatore Bennington

Amber Rose Revah: Nichole

Trailer

Vediamo insieme il trailer in italiano del film stasera – 16 maggio 2021 – su Sky Cinema Uno.

Streaming e diretta tv

Dove vedere From Paris with love in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 16 maggio 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.