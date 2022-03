Freedom presenta: anticipazioni puntata oggi, 21 marzo

Questa sera, lunedì 21 marzo 2022, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo condotto da Roberto Giacobbo che torna con una nuova edizione. Tra le novità, oltre alla grafica e alla qualità delle immagini, la rubrica “Un museo in 10 minuti” e una particolare attenzione ai segreti della mente, con servizi dedicati alle sindromi più comuni e curiose. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata in onda oggi, lunedì 21 marzo 2022, di Freedom su Italia 1 dalle 21.20.

Anticipazioni del 21 marzo

Il programma stasera viaggerà nelle Marche, tra Pesaro, Capitale della Cultura 2024, e per raccontare il suo cittadino più illustre: il compositore Gioacchino Rossini, il Mozart italiano. Il Cigno di Pesaro, così lo avrebbero chiamato i suoi estimatori, nacque a poco meno di tre mesi dalla morte di Mozart. Precoce e prolifico come il predecessore, Rossini imprime un marchio altrettanto indelebile sulla storia della musica. Giacobbo spiega il legame di Rossini con Pesaro, città che il compositore amò profondamente, nominandola erede universale dei suoi beni affinché il Comune potesse fondare un liceo musicale. Il Conservatorio Rossini, che ancora oggi forma e segue tanti ragazzi nel loro percorso professionale. Ed è proprio Rossini, con la sua musica, a condurre le telecamere di Freedom verso l’elegante Villa Caprile e lo straordinario Castello di Gradara.

Poi ci si sposterà nell’entroterra di Rimini, per visitare il Castello di Montebello e conoscerne i segreti. Come ogni castello ha il suo fantasma, ma questo sembra avere qualcosa di veramente speciale: una bambina di nome Azzurrina, vissuta nella seconda metà del 1300, quando queste terre e il castello erano di proprietà dei Malatesta, una tra le più importanti e influenti famiglie italiane. La bimba era albina, con occhi grigio-bluastri. Giacobbo svela la sua storia, in un periodo in cui bastava poco per essere considerate streghe. Il successivo è un viaggio nel tempo, tra luoghi distanti, come Malta, Mohenjo-daro, l’Isola di Pasqua e non solo. Cosa nasconde il passato dell’uomo, da dove veniamo, cosa c’è da scoprire ancora tra quelle pietre? La Sindrome del nido vuoto coglie i genitori che vedono i propri figli lasciare casa, per costruirsi una vita autonoma. Quali sono le reazioni più comuni e cosa si può fare per affrontare serenamente questo momento.

Freedom, chi è Roberto Giacobbo

È nato a Roma il 12 ottobre 1961, ma è di origini venete. Trascorre parte dell’infanzia a Bassano del Grappa, città natale del padre, e torna a Roma dove frequenta il liceo scientifico giocando a buoni livelli a basket. Al contempo partecipa ai primi programmi radio, fino al concorso a Radio Monte Carlo dopo il diploma. Durante gli studi partecipa a Bis, condotto da Mike Bongiorno, vincendo parecchie puntate (14 milioni di lire in buoni spesa, che userà per comprare una motocicletta). È sposato da oltre 30 anni con Irene Bellini, con la quale ha avuto tre figlie: Angelica, Giovanna e Margherita. Giornalista, scrittore, autore radiofonico e televisivo, conduttore di trasmissioni televisive, Roberto Giacobbo è laureato in Economia e commercio e professore universitario. Nel 2017 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Inizia la carriera di autore e conduttore radiofonico nel 1984 su RDS, con un programma che andrà in onda per 14 anni. Il debutto in TV risale alla fine degli anni ’80, come autore di programmi sia in Rai che in Mediaset. Dal 1999 inizia anche la carriera di conduttore televisivo con: Stargate – Linea di confine (TMC, 1999-2001; LA7, 2001-2003; Voyager (Rai 2, 2003-2018); Freedom – Oltre il confine (R4, 2018-2019); Italia 1, dal 2020. Il 24 settembre 2009 viene nominato vicedirettore di Rai 2, con responsabilità per i programmi di divulgazione e per ragazzi, carica che manterrà per nove anni, fino alla sua uscita dalla Rai. Il 21 maggio 2018 viene ufficializzato il suo passaggio a Mediaset. Dal 20 dicembre 2018 conduce Freedom – Oltre il confine (in onda su R4). Il 3 luglio 2019, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2019-2020, viene annunciato che Giacobbo passa a Italia 1, insieme al suo programma. Nel marzo 2020 è ricoverato d’urgenza in rianimazione al Gemelli di Roma a causa del Covid-19, per un totale di 42 giorni di ricovero, da cui poi si è perfettamente ripreso.