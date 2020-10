Freedom, Oltre il confine in onda su Italia 1: le anticipazioni della puntata del 16 ottobre

Questa sera, venerdì 16 ottobre 2020, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma riparte in giro per esplorare le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di Freedom offre tanti reportage con tecnologie top di gamma, può contare su uno staff di 40 elementi, donne e uomini pieni di passione e tanta voglia di fare. Vediamo quali sono le anticipazioni della quarta puntata, in onda oggi, venerdì 16 ottobre, su Italia 1.

Anticipazioni del 16 ottobre

Nella quinta puntata in onda oggi vedremo Poggioreale e Gibellina. Saranno loro i protagonisti, per la parte riguardante la Sicilia, del programma:”Freedom-Oltre il confine” di oggi. Sarà, come di consueto, il giornalista Roberto Giacobbo a condurre il programma che passa in rassegna i posti più interessanti, sorprendenti, inediti e curiosi dell’Italia e del mondo. Poggioreale e Gibellina, rispettivamente con i suoi “Ruderi” e con il suo Cretto di Burri”, oltre a rappresentare due siti distrutti del terremoto del gennaio 1968, sono due luoghi fortemente suggestivi che danno espressamente la netta sensazione, ai visitatori, del “tempo che sembra essersi fermato”. Così Poggioreale, a distanza di oltre 50 anni dal terribile sisma, continua a “rivivere ed echeggiare nel ricordo dei suoi abitanti”. Mentre Gibellina è stato trasformato in ‘un’opera d’arte contemporanea grazie soprattutto all’operato, all’azione, del compianto senatore Ludovico Corrao ex sindaco di Gibellina. Freedom – Oltre il confine vi aspetta su Italia 1 oggi, venerdì 16 ottobre 2020, alle ore 21,30.

