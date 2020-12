Freedom – Oltre il confine in onda su Italia 1: anticipazioni della puntata dell’11 dicembre

Questa sera, venerdì 11 dicembre 2020, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma riparte in giro per esplorare le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, oltre a personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta e immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia con un occhio di riguardo verso l’Italia. La nuova edizione di Freedom offre tanti reportage con tecnologie top di gamma, può contare su uno staff di 40 elementi, donne e uomini pieni di passione e tanta voglia di fare. Vediamo quali sono le anticipazioni della dodicesima puntata, in onda oggi, venerdì 11 dicembre 2020, su Italia 1.

Anticipazioni dell’11 dicembre

Nella dodicesima puntata in onda oggi si parte da Benevento, che dopo Roma è la città che vanta il maggior numero di reperti egizi al di fuori dell’Egitto poiché ospitava un tempio dedicato a Iside: era lei in passato a garantire ricchezza e centralità alla città sannita. Le telecamere di Freedom andranno alla scoperta di quello che si cela nella città: e se ci fosse molto altro di egizio? Se, per esempio, ci fossero delle piramidi? Le telecamere del programma poi tornano a Dublino all’interno del Trinity College, prestigiosissimo edificio che possiede le più antiche biblioteche e più belle d’Europa, dov’è custodito un vero e proprio tesoro fatto di conoscenze, tramandate su pergamena. Secondo un sondaggio tra gli studenti irlandesi, uno dei professori più bravi però sarebbe un esperto di intelligenza artificiale originario di Varese: che il destino di Dublino sia anche italiano? E poi si arriverà ad Ischia, isola verde, dove oltre 100 anni fa fu inviato per una missione di ricerca riguardo gli eventi sismici del Golfo di Napoli Giulio Grablovitz, un personaggio che finì poi per dedicarsi alle conoscenze esoteriche e studi su fenomeni inspiegabili. Pare che proprio a Grablovitz si sia ispirato lo scrittore Jules Verne per i suoi romanzi.

Freedom – Oltre il confine vi aspetta su Italia 1 oggi, venerdì 11 dicembre 2020, alle ore 21,30.

