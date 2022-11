Fratelli unici: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 3 novembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Fratelli unici, film italiano del 2014 diretto da Alessio Maria Federici. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Pietro e Francesco sono fratelli, ma avrebbero voluto entrambi essere figli unici: il primo è un medico affermato con un matrimonio finito alle spalle; il secondo fa lo stuntman ed è un eterno ragazzino che non ha mai avuto relazioni stabili. A causa di un incidente, Pietro perde la memoria e ora è come se fosse un bambino all’età di quattro anni. Oltre a non ricordarsi delle persone care, ha perso anche molte delle conoscenze acquisite durante il corso della vita, come ad esempio l’uso del bidet o il significato delle parolacce. La sua ex moglie Giulia non vuole occuparsi di lui perché sta per risposarsi con Gustavo, così Francesco è costretto a prenderlo a casa con sé e a curarlo, facendo forse per la prima volta la parte del fratello maggiore. La convivenza tra i due fratelli, che per tanto tempo si sono quasi ignorati, si rivela sin da subito difficile e raggiunge punte tragicomiche proprio sotto gli occhi della vicina di casa di Francesco, Sofia, infastidita dalla superficialità con cui Francesco cerca di aiutare il fratello. Per lei “l’amore è quel sentimento che non ti fa sentire il tempo che passa anche quando passa”, mentre per Francesco l’amore semplicemente non esiste.

Fratelli unici: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Fratelli unici, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Raoul Bova: Pietro

Luca Argentero: Francesco

Carolina Crescentini: Giulia

Miriam Leone: Sofia

Giusy Buscemi: Agata

Sergio Assisi: Gustavo

Massimo De Lorenzo: il primario

Michela Andreozzi: il giudice tutelare

Augusto Zucchi: il regista

Eleonora Gaggero: Stella

Vanni Bramati: il piantone

Streaming e tv

Dove vedere Fratelli unici in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 3 novembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.