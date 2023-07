Francesco Oppini diventa Drag Queen a insaputa di Alba Parietti: la reazione della madre

Alba Parietti riceve una sorpresa durante l’ultima puntata di ”Non sono una signora” su Rai uno. Tra le drag queen c’è il figlio Francesco Oppini nei panni di Saetta McDawn. La reazione della conduttrice non si fa attendere

La conduttrice 62enne è sconvolta. Il figlio 41enne balla sui tacchi, e lei di certo non deve chiedersi da chi abbia imparato. Alba se la prende con gli autori, spiega che il figlio non le ha risposto al telefono per tre giorni: tutto per questa sorpresa. Poi si scioglie e chiede al suo Francesco: “Cosa rimarrà di Saetta, la femmina che non ho mai avuto, in te?”, e il figlio reagisce con grande umorismo: “Per adesso una tendinite! A parte gli scherzi, io ringrazio tutti perché il lavoro che c’è dietro è davvero estenuante. È stata un’esperienza veramente divertente, infatti non l’ho sentita come un peso. L’unico peso eri tu! Sei troppo attenta e attiva, non si sa mai come placarti”, dice alla madre.