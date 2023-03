Chi era Francesco Baracca, lo storico aviatore raccontato in I cacciatori del cielo

Chi era Francesco Baracca, lo storico aviatore raccontato in I cacciatori del cielo, la docu-fiction con Beppe Fiorello su Rai 1? Francesco Baracca è stato un grande aviatore italiano. Nato il 9 maggio del 1888, si distinse per le sue gesta eroiche in seno all’Aeronautica Militare. Fu promosso per merito, prima capitano e poi maggiore. Assunse il comando della 91° Squadriglia denominata “Squadriglia d’Assi” con cui vinse ben 34 combattimenti contro gli aerei nemici, diventando un eroe nazionale. Il suo soprannome era “l’Asso degli assi”, e deriva proprio dal primato da lui stabilito di maggior numero di vittorie aeree tra i piloti italiani della Grande Guerra. Morì a 30 anni il 19 giugno del 1918 nel corso di una missione sul Montello e tutto il Paese rimase sconvolto da quella perdita.

Dello storico personaggio ha parlato anche Giuseppe Fiorello che lo interpreta nella fiction I cacciatori del cielo: “Perché è importante raccontare la storia di Baracca? In parte perché è affascinante portare alla luce qualcosa che si conosce poco o niente – le sue parole a Tv Sorrisi e Canzoni -. E poi perché è un film che rappresenta un po’ anche l’oggi. È infatti una storia di guerra e di ragazzi che andavano a combattere per il proprio Paese sapendo però che stavano uccidendo altri giovani come loro. Come mi sono documentato? Sull’aspetto privato c’era abbastanza poco. Dai ritagli di giornali dell’epoca si capiva fosse un temerario, che si avventurava nei cieli in qualsiasi condizione. È stato un pioniere dell’aviazione non solo militare, ma anche civile”.

Streaming e tv

Dove vedere I cacciatori del cielo in diretta tv e live streaming? La docu-fiction, come detto, va in onda stasera – mercoledì 29 marzo 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.