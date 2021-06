Frammenti di memoria: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Frammenti di memoria (titolo originale Sonnambula – Sleepwalking in Suburbia) è il film in prima visione su Rai 2 questa sera, venerdì 25 giugno 2021, alle ore 21.20. Si tratta di un thriller canadese del 2017 diretto da Alex Wright, con protagonisti Emilie Ullerup, Giles Panton, Carlo Marks. Ma qual è la trama e di cosa parla Frammenti di memoria? Qual è il cast, il trailer e dove vedere il film in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Michelle Miller è una sonnambula cronica. Lei e suo marito Dan Miller stanno cercando di avere il loro primo figlio dopo aver avuto un aborto l’anno prima. Una notte, durante una crisi di sonnambulismo, Michelle si reca nella camera da letto del suo vicino di casa Luke, e i due trascorrono una notte di passione di cui lei non ricorderà nulla. Luke però si innamora perdutamente di Michelle e decide di lasciare Nancy per lei. Michelle rimane incinta, ma non sa se il bambino è di Dan o di Luke.

Frammenti di memoria: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Frammenti di memoria, ma qual è il cast del film del 2017 in onda su Rai 2? Protagonisti sono Emilie Ullerup, Giles Panton e Carlo Marks. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Emilie Ullerup: Michelle Miller

Giles Panton: Dan Miller

Lucie Guest: Nancy Williams

Jason Schombing: Det Bennet

Ryan S Williams: Tyler Ford

Streaming e tv

Dove vedere Frammenti di memoria (Sonnambula – Sleepwalking in Suburbia) in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 25 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre, 502 in HD). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.