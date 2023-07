Flightplan – Mistero in volo: trama e cast del film su Rete 4

Flightplan – Mistero in volo è il film in onda questa sera, 13 luglio 2023, alle ore 21.20 su Rete 4 va in onda il film Flightplan – Mistero in volo. Si tratta di una pellicola del 2005 diretta da Robert Schwentke con protagonista Jodie Foster. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Kyle Pratt lascia Berlino a bordo di un nuovo modernissimo aereo di linea, di cui è una delle progettiste. La donna sta andando a New York per organizzare i funerali del marito deceduto di recente. La donna, sconvolta dalla recente tragedia che l’ha colpita, è accompagnata da Julia, la piccola di appena sei anni. Dopo essersi addormentata per poche ore sul suo sedile, Kyle si risveglia e si accorge che sua figlia non è più accanto a lei. La donna, preoccupata, inizia a cercare la bambina in giro per l’aereo senza trovarne traccia.

Inizia così una lotta disperata per riuscire a convincere l’equipaggio e gli altri passeggeri che la scomparsa di sua figlia è reale e non frutto delle sue allucinazioni. Nonostante il comandante dell’aereo, il capitano Rich, e l’agente di sicurezza a bordo Gene Carson non mettano in dubbio le parole di Kyle, il piano di volo e tutti gli altri documenti ufficiali sembrano indicare che la piccola Julie non sia mai salita su quell’aereo insieme alla madre, tanto che anche Kyle inizia a farsi domande sulla sua salute mentale…

Flightplan – Mistero in volo: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Flightplan – Mistero in volo? Tanti attori protagonisti come Jodie Foster (Il silenzio degli innocenti, Contact, Panic Room, Taxi Driver, Carnage) veste i panni di Kyle Pratt, Peter Sarsgaard (Boys Don’t Cry, La mia vita a Garden State, Jarhead, Orphan, Blue Jasmine, Lanterna Verde) quelli di Gene Carson e Sean Bean (Il signore degli anelli, Missing, Troy, Legends, I medici, Il trono di spade, The Island, Don’t Say a Word, Silent Hill, Jupiter – Il destino dell’universo, GoldenEye, The Martian, Anna Karenina) quelli del capitano Rich. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

