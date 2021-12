Feliz Navidad: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 26 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Feliz Navidad, film romantico (Stati Uniti) del 2020 diretto da Melissa Joan Hart con Mario Lopez, AnnaLynne McCord, Paulina Chávez dalla durata di 87 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

David, preside di un liceo, ha perso lo spirito natalizio dopo la morte della moglie. La figlia e la sorella sono però determinate a fargli ritornare la voglia e l’amore per il Natale. Hanno perciò in mente una soluzione: iscriverlo a un sito di incontri sperando che trovi una nuova compagna.

Feliz Navidad: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Feliz Navidad, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Mario Lopez

AnnaLynne McCord

Paulina Chávez

Marycarmen Lopez

Frankie Quinones

Cheryl Freeman

Rick Najera

Herb Mendelsohn

Streaming e tv

Dove vedere Feliz Navidad in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 26 dicembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.