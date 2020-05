Euforia: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3

Questa sera, venerdì 29 maggio 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda Euforia, film del 2018 per la regia di Valeria Golino. La pellicola è stata presentata nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes il 15 maggio 2018 e ora Rai 3 la propone per la sua prima serata.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Euforia film: trama

Matteo e Ettore sono due fratelli molto diversi tra loro: uno è un uomo d’affari di successo, mentre l’altro lavora come insegnante in una scuola di provincia. I due si riavvicinano quando Ettore viene colpito da un brutto male.

Cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Riccardo Scamarcio – Matteo

– Matteo Valerio Mastandrea – Ettore

– Ettore Isabella Ferrari – Michela

– Michela Valentina Cervi – Tatiana

– Tatiana Jasmine Trinca – Elena

– Elena Andrea Germani – Luca

– Luca Marzia Ubaldi – Madre di Ettore e Matteo

Euforia film: trailer

Ecco il trailer del film Euforia, in onda stasera in prima serata su Rai 3 dalle 21.20.

Diretta tv e streaming

Ma dove vedere Euforia? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 3, stasera venerdì 29 maggio 2020 dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD.

Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.

Chi vuole gustare Euforia dovrà sintonizzarsi su Rai 3 venerdì 29 maggio 2020 alle ore 21:20.

