Esterno notte streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Stasera, lunedì 14 novembre 2022, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda la prima puntata di Esterno notte, la serie evento diretta da Marco Bellocchio che racconta i tragici giorni del rapimento di Aldo Moro, visti attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime. In tutto tre puntate tutte in onda in prima serata tv. “Esterno Notte” è stato definito “Un dramma shakespeariano in sei atti” da Le Monde, “Una grande serie che è anche grande cinema. Senza dubbio uno degli eventi della nuova stagione” da Le Nouvel Observateur; mentre del regista, Liberation ha scritto: “Marco Bellocchio trasforma il piombo in oro rivisitando un trauma nazionale grazie a una serie magistrale e feroce che somiglia soprattutto a un film fiume in sei atti”. Dove vedere Esterno notte in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv andrà in onda lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17 novembre alle ore 21,25 su Rai 1.

Esterno notte streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi andati in onda sulla Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Esterno notte, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate da due episodi ciascuna (totale sei episodi): la prima lunedì 14 novembre 2022; la terza e ultima giovedì 17 novembre 2022. Di seguito la programmazione completa: