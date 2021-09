Chi è Estefania Bernal, ospite in studio a Scherzi a parte 2021: modella, Miss Universo, Instagram

Estefania Bernal è la bellissima modella argentina, grande appassionata di moda, che è ospite della puntata di Scherzi a parte di oggi, 26 settembre 2021, in prima serata dalle 21.25 su Canale 5. Occhi chiari e magnetici, capelli lunghi e castani, sorriso incredibilmente attraente: un fisico mozzafiato che di certo non passerà inosservato.

Carriera

La modella è seguitissima sui social. Sappiamo che è nata a Buenos Aires il 4 dicembre del 1995 ed è alta 1 metro e 73 centimetri. Appassionata sin da piccola di moda, la sua carriera ha una svolta quando ha partecipato e vinto Miss Universo Argentina nel 2016. Presente in diversi spettacoli televisivi nel suo paese, testimonial di un marchio argentino di intimo, in Italia l’abbiamo vista recitare in alcuni spot pubblicitari. Estefania ha creato anche una linea di abbigliamento tutta sua e vanta numerose collaborazioni con importanti brand di moda a livello internazionale, tra cui Guess. Il grande pubblico televisivo italiano ha ora la possibilità di conoscerla meglio grazie alla sua partecipazione a Scherzi a parte 2021.

Vita privata

Riservatissima per quando riguarda la sua vita privata, Estefania Bernal non lascia trapelare assolutamente nulla riguardo il suo stato sentimentale. Non sappiamo dunque se ha un fidanzato o meno. Oltre che modella, è un’influencer molto seguita sui social. Il suo profilo Instagram ha attualmente oltre 80mila follower.