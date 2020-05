EPCC Live 2020: ospiti e anticipazioni sesta puntata

Questa sera, martedì 19 maggio 2020, alle ore 21,15 su Sky Uno torna EPCC LIVE, lo show di Alessandro Cattelan che vedrà grandi ospiti interagire e giocare con lui. Ma cosa succederà stasera? Quali sono gli ospiti e le anticipazioni della settima puntata di Epcc live 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera, 19 maggio 2020, su Sky Uno torna l’appuntamento con Alessandro Cattelan e il suo EPCC, che quest’anno va in onda in diretta anche se senza pubblico in studio a causa dell’emergenza Coronavirus. Ospiti di questa settima puntata i campioni del Triplete dell’Inter, Ilaria D’Amico e Asia Argento.

EPCC LIVE stasera festeggia infatti quella stagione indimenticabile dell’Inter (la squadra del cuore di Alessandro Cattelan) con 9 dei protagonisti di allora: Esteban Cambiasso, Cristian Chivu, Iván Córdoba, Samuel Eto’o, Marco Materazzi, Diego Milito, Paolo Orlandoni, Dejan Stanković e Javier Zanetti. I 9 giocatori saranno protagonisti di un’edizione straordinaria e molto nerazzurra del “gioco dei 3×3”, in cui Alessandro sfiderà, senza esclusione di colpi, Ilaria D’Amico. La conduttrice degli studi pre e post partita della Champions League su Sky, ospite a EPCC LIVE nel teatro di Via Belli a Milano, sarà anche protagonista di un’intervista in cui racconterà ad Ale come ha vissuto questo periodo di lockdown che ha bloccato anche il calcio.

E ancora, tra gli ospiti della puntata ci sarà Asia Argento, artista multiforme che ha sperimentato al cinema come regista, autrice e interprete, in tv e nella musica, dove con una visione unica ha spaziato nel mondo industrial ed elettropop. Asia siederà alla scrivania di EPCC LIVE per la consueta intervista in studio con Alessandro, prima di sottoporsi a una prova inedita.

E il pubblico? Non potendo esserci il pubblico in sala saranno in collegamento alcuni ragazzi, una rappresentanza, dell’associazione Milano Pride.

Dove vedere EPCC LIVE 2020 in tv e streaming

La puntata di oggi – martedì 19 maggio 2020 – va in onda in diretta alle 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Inoltre è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go su smartphone, tablet e PC e in streaming su NOW TV. Insomma, sarà impossibile perdersela!

