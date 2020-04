EPCC Live 2020: ospiti e anticipazioni dello show di Alessandro Cattelan

EPCC Live 2020: ospiti e anticipazioni quarta puntata

Questa sera, martedì 28 aprile 2020, alle ore 21,15 su Sky Uno torna EPCC LIVE, lo show di Alessandro Cattelan che vedrà grandi ospiti interagire e giocare con lui. Ma cosa succederà stasera? Quali sono gli ospiti e le anticipazioni della quarta puntata di Epcc live 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera, 28 aprile 2020, su Sky Uno torna l’appuntamento con Alessandro Cattelan insieme a Federica Brignone e Fabio Fognini, con la partecipazione preziosa di Lella Costa che porterà sul palco un suo monologo. Federica Brignone, neo vincitrice della Coppa del Mondo generale femminile di sci alpino. Reduce da una stagione incredibile, la conquista delle Coppe di specialità di combinata e di slalom gigante e la presenza nei primi posti in quasi tutte le altre discipline le ha permesso di diventare la prima italiana nella storia ad aggiudicarsi il trofeo più ambito del Circo bianco. Ha ricevuto le tre coppe con le sei medaglie via posta a casa, a causa della chiusura anticipata della stagione, ma EPCC vuole celebrare i suoi successi.

In collegamento con Cattelan ci sarà anche Fabio Fognini, il tennista sarà protagonista di un’intervista originale e particolare. Inoltre vedremo anche Lella Costa, uno dei nomi più apprezzati del nostro teatro. Oltre alla recitazione, Costa porta avanti un costante impegno civile e salirà sul palco di Via Belli di Milano (lo studio di EPCC) con un monologo che metterà al centro l’emergenza sanitaria di questo periodo. In collegamento per questa puntata inoltre ci saranno gli infermieri dell’Ospedale Niguarda di Milano: saranno loro il pubblico da casa della puntata del 28 aprile.

Per questa edizione è importantissima l’interazione con il pubblico da casa, chiamato anche questa settimana a commentare live sui social ma anche a twittare le proprie personalissime breaking news che saranno poi lette in studio da Cattelan.

Dove vedere EPCC LIVE 2020 in tv e streaming

La puntata di oggi – martedì 28 aprile 2020 – va in onda in diretta alle 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). Inoltre è sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go su smartphone, tablet e PC e in streaming su NOW TV. Insomma, sarà impossibile perdersela!

