Chi è Laurent Miralles, il fidanzato di Enzo Miccio ospite a Oggi è un altro giorno: anni, età, carriera, vita privata

Chi è il fidanzato di Enzo Miccio? Il noto wedding planner è ospite della puntata di questo pomeriggio di Oggi è un altro giorno su Rai 1. Ma qual è la sua vita privata? Sappiamo infatti che Enzo Miccio è dichiaratamente gay. Negli ultimi mesi inoltre Miccio si è messo in mostra per il suo bel fisico. Ha infatti fatto palestra e pubblicato sui social alcune foto in cui dimostrava di avere un fisico scolpito.

Il suo fidanzato, Laurent, è un noto chirurgo plastico francese. Laurent ed Enzo stanno insieme da circa 3 anni. Il wedding planner aveva da poco chiuso la sua storia con il suo storico ex fidanzato. Si sono innamorati a Parigi, la città dell’amore, e la loro relazione sembra molto seria, come testimonia questa romantica dedica fatta su Instagram: “Voglio che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni”.

A Vieni da me Laurent aveva dichiarato: “Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti, ora siamo ancora qui insieme, ancora più forti, e ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione. Mi piacerebbe che un giorno mi facessi ‘la domanda’ e se un giorno me la farai io ti risponderò ‘sì, lo voglio’. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni”.

A quel punto Enzo Miccio, molto emozionato, aveva risposto: “Non me lo aspettavo, è molto schivo, è difficile da prendere. Sono molto contento di stare con lui. Ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private. Abbiamo investito molto entrambi. Abbiamo attraversato momenti difficili, interruzioni. Ma il nostro cammino insieme continua. Abbiamo una grande forza”.