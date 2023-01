Stasera Enzo Iacchetti torna a Striscia la Notizia? Ecco perché il comico conduceva da casa

Da stasera, sabato 7 gennaio 2023, a distanza di quasi un mese dall’ultima volta, Enzo Iacchetti dovrebbe tornare a condurre Striscia la Notizia in studio, al fianco di Ezio Greggio. Nelle scorse settimane, infatti, dopo la sostituzione lampo con Enrico Beruschi, il “Sior Enzino” è tornato insieme a Greggio soltanto “virtualmente” e in collegamento da casa.

Assenza in studio che ha incuriosito e preoccupato i fan dello storico programma Mediaset. Inizialmente qualcuno ha pensato a qualche malattia o alla depressione ma – fortunatamente -, al contrario di come molti hanno ipotizzato, Iacchetti non ha nessuna malattia in particolare o Covid, già avuto poco tempo fa. Nessun problema neanche di salute mentale. Il conduttore è stato colpito da un’influenza che lo ha bloccato a casa per diverso tempo.

Le puntate andate in onda finora in cui lo si vedeva in collegamento da casa erano state registrate per questo Enzino è risultato in smart working per così tanto tempo. Stasera, sabato 7 gennaio 2023, però è previsto il suo ritorno al fianco di Ezio Greggio. Non è nulla di ufficiale, perché sui canali social della redazione del programma non c’è nessun avviso, ma i ben informati ne sono certi. Il duo più amato del tg resterà sul bancone di Striscia fino al prossimo 11 febbraio, quando il timone passerà nelle mani di Sergio Friscia-Roberto Lipari.