Ennio: trama, cast e streaming del documentario su Morricone

Stasera, mercoledì 20 marzo 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Ennio, film documentario del 2021 diretto da Giuseppe Tornatore, incentrato sulla figura del compositore italiano Ennio Morricone, scomparso il 6 luglio 2020, realizzato attraverso le interviste a registi, sceneggiatori, musicisti, cantautori, critici e collaboratori (tra cui Tornatore stesso) che hanno lavorato con lui o che lo hanno apprezzato durante tutta la sua lunga carriera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giuseppe Tornatore, regista Premio Oscar, rende omaggio a uno storico amico e collaboratore, il compositore Ennio Morricone, ripercorrendone vita e opere, dall’esordio con Sergio Leone fino al Premio Oscar per The Hateful Eight nel 2016. Lo aiutano le interviste a rinomati registi e musicisti, le registrazioni di alcuni acclamati tour mondiali del maestro, le clip tratte da alcuni iconici film musicati da Morricone e i filmati esclusivi delle scene e dei luoghi che hanno definito la sua vita.

Ennio: il cast del documentario su Morricone

Abbiamo visto la trama di Ennio, ma qual è il cast completo del documentario su Morricone? Di seguito l’elenco dei vari personaggi che hanno preso parte al docu-film:

Ennio Morricone

Giuseppe Tornatore

Carlo Verdone

Clint Eastwood

John Williams

Quentin Tarantino

Oliver Stone

Roland Joffé

Hans Zimmer

Barry Levinson

Dario Argento

Bernardo Bertolucci

Quincy Jones

Nicola Piovani

Bruce Springsteen

Lina Wertmüller

Marco Bellocchio

Boris Porena

Alessandro De Rosa

Vittorio Taviani

Paolo Taviani

Silvano Agosti

Giuliano Montaldo

Caterina Caselli

Zucchero Fornaciari

Gilda Buttà

Sergio Sollima

Enzo G. Castellari

Fabio Venturi

Streaming e tv

Dove vedere Ennio in diretta tv e live streaming? Il documentario su Morricone, come detto, va in onda stasera – mercoledì 20 marzo 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.