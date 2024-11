Endless Love: le anticipazioni e la trama della puntata in onda il 21 novembre su Canale 5

Questa sera, venerdì 21 novembre 2024, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una puntata di Endless Love, la popolare fiction di successo in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasione della fine della prima stagione e l’inizio della seconda. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su Canale 5. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di stasera.

Anticipazioni e trama

Asu consiglia a Tarik di incastrare Gurcan, facendolo apparire come il vero colpevole. Nel frattempo, Zehir scopre l’indirizzo di Gurcan e, quando Kemal e Nihan arrivano sul posto, Tarik li ha già preceduti, ha messo un bavaglio all’uomo e lo tiene in ostaggio. Kemal e Nihan credono che Gurcan sia solo in casa e non voglia farli entrare.

Un momento romantico tra Kemal e Nihan è interrotto dall’arrivo della polizia: i due innamorati sono stati accusati di violazione di domicilio. Nihan, Kemal e Zehir riescono, tuttavia, a fare irruzione nell’appartamento di Gürcan, ma scoprono che qualcuno è riuscito a trovare l’uomo prima di loro. Tarik lo tiene in ostaggio, lo ha imbavagliato e portato in un bosco ed è sul punto di sparargli, ma Gürcan riesce a scappare, dopo aver colpito il suo rapitore con un bastone. Zehir scopre che Gürcan è gravemente malato. Zeynep si sfoga con sua madre e le dice che si sente “paralizzata” per colpa dei sentimenti che prova per l’uomo sbagliato. Uno degli uomini di Emir riesce a rimediare l’indirizzo di Gürcan e riceve l’ordine di trovarlo. Nel frattempo, Leyla comunica a Vildan che presto si sposerà con Ayhan. Galip ha paura che Emir possa fare del male a sua sorella Asu per vendicarsi dell’incidente che ha causato a Nihan e decide, quindi, di metterla in guardia.

Emir, con un astuto inganno, riesce a portare Asu e Tufan in una vecchia fabbrica di scarpe. Qui si trova una macchina con un impianto idraulico malfunzionante e freni rotti. Emir ha intenzione di costringere Asu a mettersi al volante per vendicarsi del tentato omicidio di Nihan. Tuttavia, l’incontro viene interrotto da Mujgan, che, accompagnata da Nihan, arriva sul posto per fermare Emir e persuadere Asu a consegnare al fratello tutti i documenti che potrebbero essere usati contro di lui.

Streaming e tv

Dove vedere Endless Love in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, giovedì 21 novembre 2024, alle ore 21.20 e in streaming su Mediaset Infinity.