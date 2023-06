Emigratis – La resa dei conti: anticipazioni e ospiti della quarta puntata, Italia 1 replica

Stasera, domenica 25 giugno 2023, alle ore 21,10 su Italia 1 va in onda in replica la quarta puntata di Emigratis – La resa dei conti, il programma di Pio e Amedeo già trasmesso lo scorso anno su Canale 5. In tutto andranno in onda quattro puntate. Un unico filo conduttore legherà i quattro appuntamenti con due nuovi personaggi, il “Bufalone” e ” Il Messicano”, e tanti ospiti che prenderanno parte allo show. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Dubai, Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami, Los Angeles e Parigi faranno da sfondo alle avventure di Pio e Amedeo che, come nelle precedenti edizioni, coinvolgeranno personaggi illustri del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica. Nella seconda puntata dello show di Pio e Amedeo sono le città di Parigi e Londra a fare da sfondo alle avventure dei due nuovi personaggi “Bufalone” e “Messicano”, interpretati dal duo comico foggiano. Tra gli ospiti della serata: Elisabetta Canalis, Marvin Vettori, Mike Tyson, Adriano Leite Ribeiro, Diego Battistessa e Felipe Massa. Lo show, anche in questa puntata, continua ad affrontare il tema dell’ecosostenibilità sempre attraverso lo sguardo ironico e schietto dei due padroni di casa.

Streaming e tv

Dove vedere Emigratis – La resa dei conti in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,10 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.