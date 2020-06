Emigratis, stasera 1 giugno con Pio e Amedeo su Italia 1: anticipazioni e ospiti

Torna questa sera, 1 giugno 2020, Emigratis, la trasmissione con Pio e Amedeo in onda in replica su Italia 1 con l’ultima puntata. Tra ospiti vip e divertenti siparietti, Mediaset ha deciso di riproporre il programma con il duo foggiano con la replica della terza stagione. Di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti di stasera.

Le anticipazioni e gli ospiti

Quinta e ultima puntata della terza stagione di Emigratis, il programma con Pio e Amedeo in onda stasera, 1 giugno, su Italia 1 con la replica della terza stagione. In quest’ultima tappa i due comici continueranno i loro viaggi e le loro avventure a scrocco. Diverse le città che visiteranno: San Pietroburgo, Mosca, Odessa, Sanremo, Bologna, fino all’imperdibile ritorno a casa, nella loro Foggia.

Tanti anche gli ospiti e i personaggi famosi incontrati nella puntata di stasera da Pio e Amedeo: Domenico Criscito, Roberto Mancini e Salvatore Bocchetti ma anche Francesca Brambilla, Claudio Baglioni, Totò Cutugno e Marco Belinelli poi Red Ronnie, Noemi, Le Vibrazioni, Uomo Gatto, Enzo Miccio, The Kolors, Francesco Facchinetti e Mattia Destro. Infine Pio e Amedeo a conclusione di quest’ultima puntata porteranno i loro spot girati con i vip nei negozi di Foggia tra l’ilarità generale.

Ricordiamo inoltre che tutta la terza stagione di Emigratis è già disponibile in streaming sul sito di Mediasetplay. Questo l’annuncio di Pio e Amedeo sui social per il ritorno in replica: “È un tuffo nel passato anche per noi e così ci siamo messi ad aprire i ricordi partendo però dalla prima stagione…era il 3 aprile 2016 quando andò in onda la prima puntata di EMIGRATIS, e questa è una delle primissime immagini proprio di quella puntata…in questi giorni pubblicheremo un po’ di questi ricordi che sarà bello condividere con voi…abbiamo già il groppo in gola, sappiatelo”.

Al momento non è in cantiere una nuova stagione, vale a dire Emigratis 4. A Radio 105 i due hanno raccontato: “Siamo diventati papà. Già sarà dura far vedere ai nostri figli cosa hanno fatto i loro genitori fino a poco tempo fa. Non vorrei che mia figlia mi venisse tolta dai servizi sociali. Purtroppo Emigratis l’abbiamo messo nel cassetto. Quando falliremo, come tutti quelli che falliscono, andremo a fare un’edizione di Emigratis da maturissimi”. Appuntamento dunque stasera 1 giugno 2020 con la replica dell’ultima puntata di Emigratis su Italia 1 dalle 21.25.

