Eleonora Abbagnato – Una stella che danza: anticipazioni e streaming

Stasera, venerdì 29 marzo 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Eleonora Abbagnato – Una stella che danza, documentario sulla famosa Étoile italiana. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Una luce illumina una ballerina: è Eleonora Abbagnato, Étoile dell’Opera di Parigi, che sta per salire sul palco per il suo ultimo spettacolo, per la sua serata d’addio al celebre teatro parigino. Un momento tutto suo, intimo, nel quale poter ripensare al suo lungo ed emozionante viaggio dentro l’Opéra. Inizia con questa immagine il documentario. Partendo da quella serata emozionante, il documentario racconta arte, passione, libertà, emozioni e sogni di una ragazzina siciliana – la Abbagnato – che con determinazione li ha realizzati tutti, diventando una “etoile” internazionale e dimostrando che nessun sogno è impossibile. Attraverso il repertorio inedito dei ricordi della sua infanzia e dei suoi spettacoli, con le testimonianze di amici, parenti e compagni d’arte, ma anche dei grandi artisti con cui Eleonora ha collaborato, il documentario è un viaggio emozionante, che restituisce la potenza, la fatica e la magia della danza attraverso la storia dell’ artista – prima Étoile italiana dell’Opéra di Parigi – fino alla Soirée d’adieux, coronamento di ventotto anni di brillante carriera.

Streaming e tv

Dove vedere Eleonora Abbagnato – Una stella che danza in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – venerdì 29 marzo 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.