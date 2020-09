È sempre mezzogiorno streaming e diretta tv: dove vedere il programma

È SEMPRE MEZZOGIORNO STREAMING TV – Oggi, lunedì 28 settembre 2020, alle ore 12 Antonella Clerici torna in onda su Rai 1 con “È sempre mezzogiorno”, un format originale nato dalla contaminazione tra talk e cooking show che andrà in onda tutti i giorni. Un vero e proprio viaggio nel mondo della conduttrice in uno studio ispirato al mondo delle fiabe e immerso simbolicamente nel bosco della Val Borbera. Il programma vuole essere una sorta di “salotto” in cui verrano intervistati vip e si giocherà con il pubblico a casa, il tutto ovviamente a tema cucina. Ma dove è possibile vedere È sempre mezzogiorno in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda da oggi – lunedì 28 settembre 2020 – alle ore 12 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Appuntamento fisso dal lunedì al venerdì. Alla conduzione Antonella Clerici.

È sempre mezzogiorno in live streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate e durata

Ma quante puntate sono previste per È sempre mezzogiorno? Il programma di Antonella Clerici, come detto, andrà in onda da oggi – 28 settembre 2020 – su Rai 1 e sarà composto da 193 puntate. Ogni puntata, in onda dal lunedì al venerdì, inizierà alle ore 12 e finirà alle ore 13,30. Un’ora e mezza di intrattenimento tra cucina, giochi e interviste in diretta dallo studio M2 del Centro di produzione Rai di Milano di Via Mecenate.

Giochi

All’interno del programma sono presenti sei giochi telefonici: il lunedì Scrosta e vinci, dal lunedì al giovedì Quante foglie ha l’albero?, dal lunedì al venerdì I cinque indizi, martedì e giovedì Ingredienti con la lettera, il mercoledì Pentola o dispensa, il venerdì La canzone della cucina.

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 28 settembre 2020 | Trono classico e over È sempre mezzogiorno: anticipazioni, cast e streaming del programma Grande Fratello Vip, Denis Dosio “ha comprato follower su Instagram”