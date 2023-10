È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 3 ottobre 2023 su Rete 4

Questa sera, martedì 3 ottobre 2023, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 3 ottobre 2023, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 3 ottobre 2023

Questa sera, martedì 3 ottobre 2023, torna Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca su Rete 4. Al centro della puntata gli argomenti di stretta attualità come l’immigrazione, l’economia e i provvedimenti del governo. Tra gli ospiti di stasera:

Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti – Segretario della Lega

Debora Serracchiani, Partito Democratico

Augusta Montaruli, Fratelli d’Italia

Vittorio Sgarbi, Sottosegretario alla Cultura

Iva Zanicchi, cantante

Roberto Vannacci, autore “Il mondo al contrario”

Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama

Stefano Cappellini, la Repubblica

Alessandro Orsini, prof. Sociologia del terrorismo internazionale

Francesca Barra, giornalista

Pietro Lorenzetti, Specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica

Simona Izzo, regista e sceneggiatrice

Mauro Corona, alpinista e scrittore

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 3 ottobre 2023 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.