Dune: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Dune è il film in onda questa sera, sabato 8 gennaio 2022, su Sky Cinema Uno dalle ore 21.15. Pellicola del 2021 diretta da Denis Villeneuve, ha come protagonisti attori amati dal pubblico come Timothée Chalamet e Rebecca Ferguson. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Dune? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film è ambientato in un lontano futuro, controllato da un impero interstellare, nel quale vige una sorta di feudalesimo e ogni feudo è governato da una casa nobiliare. Racconta la storia del giovane Paul (Thimothée Chalamet), rampollo della casata degli Atreides, che si trasferisce sull’inospitale pianeta Arrakis, noto come Dune, insieme al padre, il Duca Leto (Oscar Isaac), alla madre Lady Jessica (Rebecca Ferguson) e alcuni consiglieri.

Leto ha preso in gestione il pianeta nella speranza di scovare un posto sicuro, adatto alla sua famiglia e alla sua comunità. Dune, però, è sotto il mirino di tutte le forze dell’universo, decise a ottenerne il suo dominio per una rarità che cresce solo sul suo suolo. Si tratta di una preziosa risorsa, esistente solo qui, che permette a chi la possiede di sbloccare il più grande potenziale umano; infatti, chi assume questa spezia può viaggiare nello spazio, ottenere capacità sovrumane e può vivere più a lungo. L’estrazione di questa materia prima, però, non è ostacolata soltanto dai vari nemici di Leto, che cercheranno di tendergli più di una trappola, ma anche da enormi vermi della sabbia e dai Fremen, popolo nativo di Dune, che abita i deserti più profondi del pianeta.

Inoltre, il controllo esclusivo di questa materia prima scatenerà una vera e propria guerra, ma solo chi riuscirà a superare le proprie paure e a sopravvivere su Dune potrà ottenete la sostanza più ambita dell’universo. Il giovane Paul, ignaro del suo destino, si ritroverà al centro di questo scontro, nel corso del quale compirà grandi gesta.

Dune: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Dune? La pellicola del 2021 diretta da Denis Villeneuve ha come protagonisti Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Jason Momoa, Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem, David Dastmalchian e Chang Chen. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Timothée Chalamet: Paul Atreides

Rebecca Ferguson: Lady Jessica Atreides

Oscar Isaac: duca Leto Atreides

Josh Brolin: Gurney Halleck

Stellan Skarsgård: barone Vladimir Harkonnen

Charlotte Rampling: Gaius Helen Mohiam

Dave Bautista: Glossu “Bestia” Rabban Harkonnen

Stephen McKinley Henderson: Thufir Hawat

Zendaya: Chani

David Dastmalchian: Piter De Vries

Chang Chen: dott. Wellington Yueh

Sharon Duncan-Brewster: dott.ssa Liet-Kynes

Jason Momoa: Duncan Idaho

Javier Bardem: Stilgar

Babs Olusanmokun: Jamis

Souad Faress: veridica Bene Gesserit imperiale

Trailer

Di seguito il trailer in italiano di Dune, in onda stasera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Dune in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 8 gennaio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.