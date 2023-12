Questa sera, 27 dicembre 2023, alle ore 21.20 su Rai 1 va in onda il film Dumbo, pellicola del 2019 diretta da Tim Burton. Si tratta dell’adattamento cinematografico della storia scritta da Helen Aberson ed illustrata da Harold Pearl, è il remake in live action del film d’animazione del 1941. Vediamo insieme la trama e il cast.

Il film racconta la storia di Holt Farrier (Colin Farrell), un ex acrobata di cavalli del Circo Medici che torna dalla guerra con un braccio in meno, desideroso di riappropriarsi della propria vita insieme a sua moglie Milly (Nico Parker) e a suo figlio Joe (Finley Hobbins), ma si trova impossibilitato a riprendere il suo vecchio lavoro a causa dell’incidente.

Il suo datore di lavoro, Max Medici (Danny DeVito) gli offre un impiego chiedendogli di prendersi cura di un nuovo elefante indiano. L’animale partorisce un cucciolo con le orecchie esageratamente grandi che viene deriso dal pubblico alla sua prima esibizione. La madre, furibonda, nell’intento di difendere il figlioletto, distrugge il tendone del circo e nell’incidente rimane ucciso il frustatore Rufus Sorghum. Medici decide di restituire l’elefantessa al precedente proprietario, trattenendo con sé l’elefantino che Milly e Joe chiamano Dumbo. Sono loro a scoprire che il cucciolo ha la capacità di volare proprio grazie alle sue gigantesche orecchie e la sua esibizione, organizzata per risollevare le sorti del circo, risulta un enorme successo.

Dumbo diventa famoso e la storia del suo talento unico arriva all’orecchio del ricco imprenditore Vandevere (Micheal Keaton), proprietario di un parco divertimenti completo di circo, giostre ed altre attrazioni. Vandevere invita Medici affinché porti Dumbo per farlo partecipare ad un’esibizione a Dreamland, organizzando il numero dell’elefantino con la trapezista francese Colette Marchant (Eva Green). Durante lo spettacolo però Dumbo sente la voce della madre e scappa alla sua ricerca, scoprendo che si trova proprio nel parco divertimenti, mentre Colette, caduta nel vuoto, viene salvata da Holt.

La vita della signora Dumbo è ora in pericolo, poiché Vandevere la considera una fastidiosa distrazione per il piccolo animale, il cui talento è deciso a sfruttare ad ogni costo, ma Dumbo si è ormai guadagnato l’affetto e la fiducia di Holt, Colette e molti altri, disposti a difendere lui e la sua mamma dalle grinfie dell’avido impresario.

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Troviamo grandi attori come Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Roshan Seth, Elisa, Nico Parker, Deobia Oparei, Alan Arkin, Joseph Gatt, Douglas Reith, Finley Hobbins, Sandy Martin, Lars Eidinger, Michael Buffer, Bern Collaço. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Dove vedere Dumbo in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 dalle ore 21.20 di oggi, 27 dicembre 2023. Anche in streaming e on demand su Rai Play.