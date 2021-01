Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 7 gennaio 2021

Questa sera, giovedì 7 genanio 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, il commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri e il leader della Lega Matteo Salvini che saranno ospiti della prima puntata del 2021. Con il commissario Domenico Arcuri si commenteranno le nuove chiusure per il contenimento dell’emergenza decise dal Consiglio dei Ministri e il piano delle vaccinazioni, analizzando i numeri, il calendario delle somministrazioni e domandandosi se si riuscirà a raggiungere l’immunità di gregge senza rendere il vaccino obbligatorio. Tra i temi affrontati con il leader leghista Matteo Salvini, le tensioni all’interno della maggioranza e la crisi economica che sta colpendo molti cittadini italiani. Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato alle difficoltà dei commercianti, fortemente penalizzati dalle persistenti restrizioni e preoccupati per i ristori che appaiono spesso insufficienti e in ritardo.

Streaming e tv

Dove vedere Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

