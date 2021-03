Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 4 marzo 2021

Questa sera, giovedì 4 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, il piano vaccini europeo tra errori e ritardi, l’azione del nuovo Governo per il contrasto alla pandemia e le nuove chiusure saranno tra i temi principali affrontati da Paolo Del Debbio, che li commenterà con il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato, come di consueto, alla crisi economica e alle proteste dei lavoratori contro le restrizioni introdotte dal Governo Draghi fino a Pasqua. Inoltre, con lo scrittore Mauro Corona, si commenteranno le notizie di più stretta attualità politica e sociale, dal patentino vaccinale alle prospettive di Pd e Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni. Tra gli altri ospiti della puntata: Alessia Morani, Andrea Del Mastro, Gianluigi Paragone, Gianfranco Librandi e Pierluigi Lopalco.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 4 marzo 2021 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

