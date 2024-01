Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 gennaio 2024

Questa sera, giovedì 25 gennaio 2024, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera il conduttore intervisterà il presidente del Senato Ignazio La Russa sui temi della stretta attualità politica, economica e sociale. Nel corso della puntata ci sarà poi un approfondimento sull’approvazione del ddl Calderoli sull’autonomia differenziata nell’aula del Senato, tra le proteste delle opposizioni che hanno cantato l’inno di Mameli e sventolato il tricolore. E ancora, un focus sulle polemiche per l’imposizione a Bologna del limite a 30 km/all’ora. Tra gli ospiti: Galeazzo Bignami, Simona Malpezzi, Benedetta Scuderi, Susanna Ceccardi, Matteo Ricci, Alessandro Rapinese, Paolo Cento e Matteo Perego.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 25 gennaio 2024 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.