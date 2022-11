Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 24 novembre 2022

Questa sera, giovedì 24 novembre 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Stasera Paolo Del Debbio intervisterà il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Al centro della serata, la prima manovra finanziaria del Governo Meloni e il taglio del reddito di cittadinanza, che ha suscitato numerose polemiche. Un focus sulla vicenda delle presunte irregolarità delle coop per l’accoglienza gestite dalla moglie e dalla suocera di Aboubakar Soumahoro e il tema dell’accoglienza in Italia. Infine, un approfondimento sulla morte di Saman Abbas, sulla cultura islamica e i diritti delle donne. Tra gli ospiti di Paolo Del Debbio: Augusta Montaruli, Michele Gubitosa, Luigi De Magistris, Brando Benifei, Matilde Siracusano, Alessandro Morelli.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 24 novembre 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.