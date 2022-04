Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 21 aprile 2022

Questa sera, giovedì 21 aprile 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, le conseguenze e i nuovi scenari aperti dall’offensiva russa nel Donbass. Con collegamenti e testimonianze dal fronte, si cercherà di capire quale sia il vero obiettivo di Vladimir Putin e quali siano le vie percorribili per raggiungere la pace.

Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato ai contraccolpi economici delle sanzioni: cittadini e imprese si trovano infatti a fare i conti con il caro vita e l’aumento dell’energia. Si rischia di arrivare a una vera e propria economia di guerra con il razionamento dei beni? E ancora, un focus sulla propaganda russa, che sta giocando un ruolo fondamentale in questa guerra e che accusa l’informazione occidentale di essere parziale.

Infine, in vista della Festa della Liberazione del 25 aprile, un approfondimento sulle polemiche scaturite dalla presa di posizione di alcuni esponenti Anpi, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, che si sono detti contrari all’invio di armi in Ucraina. Tra i tanti ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio nel corso della puntata: Elisabetta Gualmini, Andrea Ruggieri e Paolo Ferrero.

Streaming e tv

