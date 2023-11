Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 novembre 2023

Questa sera, giovedì 2 novembre 2023, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nel nuovo appuntamento con il talk in prima serata su Rete 4, Paolo Del Debbio affronterà il tema dell’Islam, in particolare la paura di molti cittadini italiani per una convivenza difficile in alcune città. Nel corso della serata, un focus sul caso Soumahoro dopo l’arresto della moglie e della suocera nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione delle cooperative che si occupavano dell’accoglienza dei migranti. Inoltre, si affronterà il delicato tema della manovra finanziaria, con i rincari che stanno mettendo in ginocchio i cittadini. Tra i tanti ospiti che accompagneranno Paolo Del Debbio: Alessandro Morelli, Maurizio Belpietro, Luigi De Magistris, Leonardo Donno, Maurizio Gasparri, Diana De Marchi.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 2 novembre 2023 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.