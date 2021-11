Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 18 novembre 2021

Questa sera, giovedì 18 novembre 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, l’aumento dei casi di Covid in Italia e la quarta ondata che ha ormai travolto tutta l’Europa. Il tema principale è ora “salvare” il Natale, che si teme possa essere compromesso per colpa di chi non segue le regole, e ci si domanda se sia necessario un super Green pass solo ai vaccinati per evitare le restrizioni in vista delle vacanze natalizie.

Dopo altri due scandali di pedopornografia, si parlerà anche del tema scottante relativo alla Chiesa e se l’abolizione del celibato e della castità sia la soluzione migliore per porre fine agli scandali sessuali. Tra l’altro, all’interno della curia c’è chi pensa che si possa guarire dall’omosessualità e ci si chiederà se questo atteggiamento poco inclusivo crei poi certe aberrazioni verso i gay. Infine, spazio poi al tema delle occupazioni delle case da parte di alcuni esponenti della comunità Rom. Tra gli altri ospiti della puntata di Dritto e Rovescio: Gianluigi Paragone, Andrea Romano, Maurizio Gasparri e Giovanni Donzelli.

