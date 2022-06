Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 giugno 2022

Questa sera, giovedì 16 giugno 2022, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro.

Anticipazioni e ospiti

Nel nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio – condotto eccezionalmente da Marcello Vinonuovo – verrà intervistato Antonio Tajani. Con il vicepresidente di Forza Italia si approfondiranno i lati negativi della guerra dal punto di vista economico, in uno scenario in cui sono entrati in gioco lo spread e l’inflazione che incidono particolarmente sull’incremento dei tassi di interesse dei mutui. Spazio, inoltre, al dibattito sul mercato del lavoro in Italia mentre crescono le polemiche sul reddito di cittadinanza e sulla questione salariale.

Nel corso della serata si analizzerà il problema dell’integrazione delle seconde generazioni in Italia, con un focus sulla vicenda di Peschiera del Garda. Infine, ci si soffermerà sul tema dei diritti civili nel nostro paese, con una parentesi sulle reazioni ai diversi gay pride organizzati a sostegno della comunità LGBT. Tra gli ospiti: Giovanni Donzelli, Elisabetta Gualmini, Giovanni Toti, Marta Collott, Silvia Sardone, Andrea Romano, Giovanni Zannola e Giuliano Granato.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 16 giugno 2022 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MedisetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.